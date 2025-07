Ventura critico: "Retegui? Non c'è più amore per la maglia azzurra"

TUTTOmercatoWEB.com

Gian Piero Ventura ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss la scelta di Retegui di lasciare il Bel Paese per accettare l'offerta di un club saudita: "Gattuso farà ciò che potrà fare, ma l’ultima Nazionale forte era quella del Mondiale di Lippi che aveva Toni e Del Piero in panchina. Quando il tuo centravanti preferisce andare in Arabia vuol dire che non c’è più amore per la maglia dell'Italia".

L'ex ct della Nazionale, proseguendo la sua analisi, si è soffermato anche sul campionato con un occhio critico: "L’appeal del campionato nostro è in discesa notevole per via del gioco e della qualità. Il calcio è PSG-Real Madrid, in Italia non ci sono più emozioni. L’organizzazione di gioco è un po’ stantìa, viene a mancare lo spettacolo e l’emozione della giocata, non c’è più un giocatore che punti l’uomo".

