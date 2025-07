UFFICIALE | Theo Hernandez è un nuovo giocatore dell'Al Hilal: l'annuncio - FOTO

Adesso è ufficiale: Theo Hernandez non è più un giocatore del Milan. Il terzino francese, in rossonero dal 2019, ha scelto di cambiare aria e di provare una nuova avventura passando all'Al Hilal, squadra allenata dal suo ex rivale cittadino Simone Inzaghi. Ecco di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernández all'Al-Hilal SC. Il Club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Anche l'Al Hilal ha annunciato l'acquisto di Theo tramite i propri profili social.

