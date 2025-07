Real Madrid, Courtois attacca Tebas: "È sempre la stessa storia! Non ho mai sentito in Italia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Thibaut Courtois, senza mezze parole, punta il dito contro il presidente della Liga, Javier Tebas, dopo la decisione di non posticipare la sfida tra Real Madrid e Osasuna in programma il 19 agosto a poco più di un mese dalla fine del Mondiale per Club. Il portiere belga, al termine dell'incontro col PSG, ha palesato tutto il suo disappunto in zona mista.

"È sempre la stessa storia. Non ho mai sentito un presidente in Italia o in Inghilterra fare commenti del genere. Non siamo in vacanza, abbiamo appena giocato il Mondiale per Club, un evento ufficiale FIFA - ha dichiarato l'estremo difensore - Siamo l'unico sport al mondo che gioca per 11-12 mesi all'anno. Questo è l'errore di fondo. Spero che la Liga rifletta e rinvii il match, magari di una settimana. Loro possono anche non apprezzare il Mondiale per Club, ma esiste, siamo qui e meritano di rispettare il nostro recupero e la nostra preparazione".

