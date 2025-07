Lazio, ecco i nuovi giovanissimi dopo gli addii: il punto sugli arrivi

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Gente che entra, gente che esce. Viavai di baby talenti a Formello. Vi abbiamo raccontato della situazione preoccupante a livello di addii pesanti che si sono verificati nel settore giovanile nei giorni scorsi; ora la Lazio sta cercando di sopperire a queste uscite ributtandosi sul mercato. Proprio nelle ultime ore ci sono state diverse ufficialità per il futuro del club.

Oltre al portiere Alessio Giuliani, preso dall'U17 dell'Atletico Torrenova, sono arrivati i difensori Flavio Nardocci, dal Savio U16, Simone Paganini, classe 2010 che giocava alla Romulea, Antonio Maggiora, 2009 in arrivo dal Frosinone, e Andrea Iacomino, terzino sinistro dell'Urbetevere classe 2011; come centrocampisti, invece, hanno firmato Luca Grisari, talento del Savio U16, e Flavio Incerti, dalla Rappresentativa Under 15 Campione d'Italia al Torneo delle Regioni; in attacco, infine, si sono uniti ai biancocelesti Samuel Caputo, classe 2011 in arrivo dalla Romulea, Yari Patteri, 2009 della Roma, Manuel Mecozzi, punta centrale del 2008 del Savio, e Michele Elena, esterno classe 2010 del Real Latina. Ancor prima avevano firmato l'attaccante classe 2009 Carmine Mennea dalla Sampdoria e i portieri Tomas Hartman, 2008 dal Tor di Quinto, e Giulio Parente, 2012 dalla Roma.

Pubblicato 10.07