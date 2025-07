Lazio | Patania (CorSport): "Attenzione ai giocatori, rischio alibi pericoloso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giornalista del Corriere dello Sport, Fabrizio Patania è intervenuto ai microfoni di Radiosei, sottolineando di far attenzione ai calciatori biancocelesti che, in un momento di confusione e contestazione nei confronti della società, potrebbero rischiare di trovare in questo un alibi. Ecco le sue parole:

"Si parla di tutto e di più, come è giusto visto che è stata la Lazio a provocare il dibattito. Si è innescato il dibattito anche su quanto Sarri possa migliorare il lavoro di Baroni, ma il tema riguarda anche quanto ci siano le condizione affinché i giocatori tirino fuori tutto ciò che è nelle proprie possibilità. Per alibi precostituiti o per mancanze di società, in passato ho visto squadre non esprimere tutto quello che avrebbero potuto. Questo è un rischio che deve interessare tutti, dal club ai tifosi".

"Ho la sensazione che dopo ci si possa nascondere dietro altre mancanze. In questo momento delicato, la squadra ha il dovere di fare il massimo per poter poi, magari a gennaio, riprogrammare il futuro anche attraverso il mercato. Bisogna tenere botta, è una necessità, soprattutto da settembre a dicembre. E questa è soprattutto una responsabilità dei giocatori che devono mettere in secondo piano l’aspetto personale. Molti di questi giocatori dovrebbero baciare a terra per giocare nella Lazio. Non si possono fare sconti alla società e non verranno fatti, ma noto che si parla poco di questo aspetto”.

