Calciomercato Lazio | Sana Fernandes in ritiro, ma il suo futuro è in dubbio: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è anche Sana Fernandes nella lista dei convocati di Sarri per il ritiro a Formello. Il portoghese, rientrato dal prestito al NAC Breda, in Olanda, si unirà al gruppo squadra per allenarsi nel centro sportivo, a partire da lunedì prossimo. Proprio in questi giorni ha anche svolto le visite mediche d'idoneità e i test atletici per iniziare a lavorare sul campo. Il suo futuro, però, sembra comunque essere lontano dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, potrebbe partire nuovamente e magari finire in Belgio, dove potrebbe esserci qualche club interessato al suo profilo. Su questa pista (e non solo) si concentrerà il diesse Fabiani nei prossimi giorni.

