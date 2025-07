Lazio, Cardone: "Con il mercato bloccato difficile essere ambiziosi. Mandas? Parte se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giulio Cardone è tornato a parlare del blocco del mercato imposto alla Lazio, sottolineando come le ambizioni del club biancoceleste siano praticamente nulle senza la possibilità di migliotrare la squadra. Il giornalista di Repubblica, inoltre, si è soffermata sulla situazione legata a Mandas, per il quale la società chiede non meno di 30 milioni di euro. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radiosei.

“Ambizioni Lazio? Quando qui arrivavano i campioni si chiedeva lo Scudetto, c’erano pretese, a volte anche esagerate. Ad oggi come può il tifoso laziale ad ambire allo Scudetto, con il mercato bloccato e con le risorse limitate di Lotito".

"Con l’Europa avremmo avuto il mercato bloccato, la fotografia era al 31 marzo, è stato fatto un errore e non sarebbe cambiato. La Lazio sapeva che quando ha acquistato Belahyane, Provstgaard e Ibrahimovic sarebbe stato un rischio, ma c’era la assoluta necessità di centrare l’Europa. Mandas? La Lazio sta chiedendo 30 milioni per cederlo, una cifra fuori mercato, altrimenti rimarrà. L’aspetto tecnico non va sottovalutato, va tutelato il patrimonio, non si può iniziare la stagione solo con Provedel".

