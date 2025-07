Rinascono i New York Cosmos, la squadra di Chinaglia negli USA: nel progetto anche Giuseppe Rossi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

I New York Cosmos tornano in vita. Dopo essere sparita nel 2021, nel 2026 la squadra della 'Grande Mela' tornerà a giocare nella USL League One, la terza divisione del calcio statunitense. A far parte del nuovo progetto sarà anche Giuseppe Rossi, ex attaccante di Fiorentina e Villareal, che svolgerà il ruolo di vicepresidente e Head of Soccer.

Si tratta di un ritorno illustre nel panorama calcistico mondiale, di un club che ospitò campioni del calibro di Pelè, Cruijff e Giorgio Chinaglia, che dopo sette anni alla Lazio decise di trasferirsi proprio a New York, dove giocò tra il 1976 e il 1983.

