Lazio, Sarri studierà Renzetti: il suo futuro è tutto da decifrare

RASSEGNA STAMPA - Mandas o Provedel? È un rebus che Sarri dovrà risolvere. Una questione complicata considerando anche che il futuro del greco in biancoceleste è tutt’altro che scontato. Il paradosso della società, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è che non può rinunciare a uno dei due perché impossibilitata a tesserarne un altro. È considerato troppo rischioso puntare su uno tra Furlanetto e Renzetti. Quest’ultimo sarà studiato dal tecnico e dai preparatori durante il ritiro, è in uscita dalla Primavera per andare a giocare in Serie C come concordato dal direttore sportivo e dai suoi agenti. Conteso tra Cavese, Alcione, Pontedera e Arzignano. Il suo destino però, verrà definito solo all’inizio di agosto.

