Lazio, Volpi: "Il blocco è un danno, anche psicologico. Guendouzi e Rovella..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Jacopo Volpi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa Lazio, con il mercato bloccato e Sarri che avrà il compito di far rendere al meglio la squadra.

"Non poter far mercato è un danno psicologico, soprattutto per la tifoseria. Guendouzi e Rovella rimarranno, non c'è motivo di venderli ma Sarri dovrà essere bravo anche a livello psicologico facendogli capire che non avrà alcun rinforzo questa squadra e ripartire con il suo 4-3-3 sempre valido. Lui darà il massimo sul campo, per il resto dovrà fare qualcosa la società".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.