Lazio, Ruggeri non svolgerà i test atletici in Isokinetic: la spiegazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga conta dei calciatori che hanno raggiunto oggi l'Isokinetic non c'è Fabio Ruggeri. Il difensore della Lazio, infatti, non si sottoporrà ai test atletici perché già svolti nelle scorse settimane con la Salernitana, in occasione del playout giocatore e perso contro la Sampdoria, che è costato ai granata la retrocessione in Serie C.

