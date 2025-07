Lazio, altro addio pesante nelle giovanili: mister Rughetti lascia l'Under 16

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Oltre ai tanti ragazzi che hanno lasciato Formello nei giorni scorsi, c'è un altro addio che ha fatto tanto rumore in casa Lazio. La società infatti ha lasciato andare Simone Rughetti, allenatore dell'Under 16 biancoceleste. La decisione ha colto di sorpresa tutti visti i risultati eccellenti dell'ultima stagione: i suoi 2009 hanno chiuso ai quarti di finale contro l'Empoli la loro esperienza alle fasi Nazionali, arrivando terzi in campionato con 47 punti (14 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte), 46 gol fatti e 21 subiti (seconda miglior difesa) in 24 partite.

Il tecnico classe 1985, dopo aver lavorato per due anni come collaboratore tecnico di Stefano Sanderra, ex allenatore della Primavera, si era guadagnato la sua chance in panchina, che ha saputo sfruttare alla grande. Gli ottimi risultati, però, non sono bastati (secondo la Lazio) per ottenere la conferma. Visto l'epilogo, non trovano riscontro le parole del direttore generale del settore giovanile Enrico Lotito sul suo lavoro, rilasciate a fine stagione: "Tra le squadre più cresciute quest'anno c'è senza dubbio l'Under 16 di mister Rughetti. Ha avuto un percorso più continuo, insieme all'Under 18, rispetto alle altre formazioni a livello di risultati, compattezza e unione".

Attraverso il percorso brillante di quest'anno, Rughetti era riuscito a riportare in alto una squadra che arrivava da diversi cambi in panchina e da svariati risultati deludenti. Su tutti aveva valorizzato il talento di Federico Martellucci, numero 10 e leader tecnico ora passato alla Roma, e di Leonardo Clarizia, attaccante da 12 gol in 20 partite che ha firmato per la Fiorentina. A fine stagione, tra l'altro, aveva dato assoluta priorità alla Lazio per il futuro proprio per il forte legame che si è creato negli ultimi mesi. Ora invece aspetta la proposta giusta per ripartire.

