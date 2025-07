Lazio, due nuovi giovanissimi sbarcano a Formello: i dettagli

Dopo le tante cessioni, la Lazio ha iniziato a muoversi in entrata. Parliamo di giovanissimi, sia chiaro: per i professionisti il mercato è bloccato, non c'è possibilità di accogliere nuovi acquisti. A Formello nelle ultime ore hanno firmato Alessandro Petrangeli, centrocampista classe 2011 in arrivo dalla Lodigiani, e Matteo Palombi, portiere classe 2010 proveniente dall'Accademia Frosinone. Entrambi ora entreranno a far parte ufficialmente del settore giovanile biancoceleste.

