Lazio, Agostinelli: "Tra Hysaj e Lazzari scelgo il secondo. Cancellieri-Noslin? Punto sull'ex Parma"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha analizzato il momento della Lazio a tre giorni dall'inizio ufficiale del ritiro che prenderà il via il prossimo 14 luglio a Formello: "Possibili tagli di Sarri al gruppo che è stato convocato per il ritiro? Tra Hysaj e Lazzari punterei sul secondo. È stato uno dei migliori difensori di fascia fino a pochi anni fa. Poi ha fatto un po’ di fatica a tornare quei livelli, come accade a tutti quei giocatori che sentono meno la fiducia".

"Tra Gigot e Patric preferirei lo spagnolo. Ha dimostrato senso di appartenenza e di avere un buon rendimento, in particolare con Sarri. Con questo tecnico, la cosa fondamentale per un difensore è tenere la linea bene, essere ordinati. Lui vuole soprattutto attenzione ad alcuni movimenti coordinati con gli altri. Gigot con Sarri potrebbe ulteriormente migliorare. Ha un grande temperamento, ma sempre un po’ a rischio. Noslin-Cancellieri? Io scommetterei un euro sull’ex Parma. Non mi dispiacerebbe come alternativa ai titolari".

