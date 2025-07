Crystal Palace, la Uefa retrocede il club in Conference e il Lione sorride…

TUTTOmercatoWEB.com

Un vero e proprio colpo di scena in casa Crystal Palace. Il club infatti, nonostante la vittoria della FA Cup, non prenderà parte alla prossima Europa League 2025/2026. Il motivo? La Uefa ha deciso di retrocedere il club inglese in Conference League per via della violazione delle regole sulla multiproprietà.

Stando a quanto riportato da Sky Sport UK la società ha già annunciato il ricorso nella speranza di ribaltare la decisione della Uefa. Alla base della sanzione c’è il conflitto generato dalla posizione di John Textor che detiene le quote sia del Crystal Palace che dell’dell’Olympique Lione che parteciperà alla prossima Europa League dopo aver chiuso la Ligue 1 al sesto posto.

In questo senso le norme della Uefa sono molto chiare: due club che fanno capo allo stesso proprietario o a soggetti collegati non possono partecipare alla medesima competizione europea.

