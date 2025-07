Calciomercato Lazio | Anche il Bayer Leverkusen su Ratiu: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Uno dei nomi finiti in orbita Lazio prima dello scoppio di tutta la situazione relativa al blocco del mercato è finito nel mirino di un club tedesco. Infatti, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Bayer Leverkusen avrebbe messo gli occhi su Andrei Ratiu, terzino del Rayo Vallecano. La sua valutazione è superiore ai 10 milioni di euro, in Italia è seguito anche dall'Atalanta e non è detto che non possa tornare nel mirino della Lazio una volta risolte le problematiche per il mercato in entrata. Il club tedesco però avrebbe già spedito alcuni emissari in Spagna per parlare con il club e cercare di trovare una quadratura.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.