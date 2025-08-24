Lazio, Chiara Nasti carica Zaccagni prima del debutto a Como: lo scatto social - FOTO
Manca sempre meno al debutto stagionale della Lazio contro il Como. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match del Sinigaglia, Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, ha voluto far sentire al capitano biancoceleste la sua vicinanza, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram. Nella foto condivisa sui social, l'influencer appare insieme alla figlia, entrambe con indosso una maglia della Lazio, con un poster sullo sfondo raffigurante proprio Zaccagni.
