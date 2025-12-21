Lazio - Cremonese, un altro ex tra i tifosi: ecco chi è
21.12.2025 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio ha chiuso il suo 2025 all’Olimpico nell’ultima gara dell’anno giocata in casa contro la Cremonese.
La squadra di Sarri sbatte sul muro di quella di Nicola ma comunque conquista un punto importante vista anche l’emergenza continua dei biancocelesti tra infortuni e squalifiche.
Sugli spalti, in mezzo ai quasi 40.000 tifosi presenti, c’era anche una vecchia conoscenza: Paolo Negro che ha deciso di seguire il match in mezzo ai tifosi. L’ex calciatore ha postato una storia su Instagram accompagnata da una didascalia: “Ai laziali ci pensano i laziali”.
