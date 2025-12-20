Calciomercato Lazio | Primi contatti per Calabria: i dettagli
20.12.2025 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Davide Calabria può tornare in Serie A. Solo pochi mesi fa ha firmato per il Panathinaikos di Rafa Benitez, in Grecia. In vista del mercato di gennaio, però, su di lui si è riaccesa la possibilità di giocare di nuovo in Italia.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, la Lazio avrebbe avviato i primi contatti. Fin qui, tra campionato ed Europa League, il terzino classe '96 ha collezionato 16 presenze, 2 gol e 2 assist, per un totale di 1088 minuti giocati.
Su di lui c'è anche la Fiorentina, in piena zona retrocessione e che nei prossimi mesi rischia di perdere Dodò sulla fascia destra. La società biancoceleste, invece, dovrà fare i conti con il possibile addio di Marusic a zero, visto che è in scadenza a giugno.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.