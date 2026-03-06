Lazio, un giocatore diffidato contro il Sassuolo: chi rischia di saltare il Milan
06.03.2026 15:30 di Christian Gugliotta
Archiviata la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, la Lazio dovrà ora pensare per oltre un mese solo al campionato. Reduce dal ko contro il Torino, la squadra di Sarri si prepara a ospitare il Sassuolo, vera e propria rivelazione di questo campionato, attualmente al nono posto in classifica con quattro punti più rispetto ai biancocelesti.
Contro i neroverdi, però, un giocatore dovrà prestare particolare attenzione ai cartellini. Matteo Cancellieri, infatti, è diffidato e, in caso di ammonizione, salterebbe la successiva sfida di Serie A contro il Milan.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.