Orsi spiega: "Spero che Lotito e Sarri facciano il bene della Lazio..."
06.03.2026 17:30
Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato del rapporto tra Lotito e Sarri nella Lazio. I due sembrano essere ai minimi termini dopo tutto quello che è successo in questa stagione. Di seguito le sue parole.
"La polemica tra Sarri e Lotito è stucchevole. Abbiamo capito che tra i due non ci sia feeling. Ci saranno ancora altre cose da qui sino al termine della stagione. Spero però che facciano le cose per il bene della Lazio, perché questo finora non è accaduto".
