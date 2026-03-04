PAGELLE Lazio-Atalanta: Dele di tocco e prepotenza. Finalmente Dia, male Marusic e Provedel
PROVEDEL 5: Forse può respingere meglio il tiro di Samardzic, che comunque è fortissimo. Pasalic è letale con il suo tap-in. Musah calcia potente per il 2-2, ma lì sì che poteva fare di più. Decisamente di più.
MARUSIC 5: Un po' impreciso nella fase di possesso, Pasalic colpisce alle sue spalle perché meglio posizionato sulla respinta di Provedel. Si fa saltare ingenuamente da Sulemana sull'azione del 2-2.
GILA 6,5: Non era semplice al rientro dall'infortunio. Gioca concentrativo e reattivo sulle gambe, non si fa sorprendere sui lanci e nei duelli.
ROMAGNOLI 6,5: Esperienza da vendere e anche da affittare. Sempre orientato col corpo in posizione giusta, bella prestazione.
TAVARES 7: Spinge bene e difende così così. La traversa lo salva sul salto a vuoto che permette a Zappacosta di tirare al volo. Suo il cross del 2-1 di Dia che aveva illuso.
DELE-BASHIRU 7,5: Una delle migliori prestazioni da quando è arrivato. Forza fisica e stavolta pure qualità nel tocco: supera col cucchiaio Carnesecchi, sblocca il match e chiude bene fino alla fine.
CATALDI 6,5: Buona prova, mette energia e cerca di verticalizzare. Non perfetto su Samardzic quando calcia da fuori per il pareggio immediato.
TAYLOR 6,5: Inesistente all'inizio, poi migliora e soltanto una bellissima parata di Carnesecchi gli nega la gioia da fuori.
Dall'83' BELAHYANE sv
ISAKSEN 5,5: Ci prova in ogni modo, il problema è che non ci riesce. Punta l'avversario, crolla sempre sul più bello.
MALDINI 6,5: La giocata migliore è il filtrante d'oro per Dele-Bashiru, pescato sulla corsa. Tutta la partita è un duello continuo con Hien. Si rifà degli anticipi subiti con il passaggio per il nigeriano.
Dal 76' DIA 7: Entra e segna il 2-1, non cincischia davanti a Carnesecchi. Peccato che il suo timbro venga cestinato così velocemente nella metà campo avversaria.
ZACCAGNI 6,5: Buoni spunti, costringe gli avversari al fallo e due volte al giallo. Sembra aver ritrovato forza nelle gambe.
Dal 76' NOSLIN 6: Un quarto d'ora, troppo poco tempo per emergere.