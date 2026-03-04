Lazio, Sarri: "Assenza tifosi? La squadra si sta abituando. Con loro..."

04.03.2026 23:40 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Sarri: "Assenza tifosi? La squadra si sta abituando. Con loro..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Lazio - Atalanta, Maurizio Sarri si è soffermato anche sull'assenza dei tifosi biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni: 

"Tifosi? La squadra purtroppo si sta addirittura abituando a questo tipo di situazione nello stadio. Brutto a dirsi perché è veramente triste e anche stasera rimane la sensazione che se erano 45mila si poteva portare a casa”.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.