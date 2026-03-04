Lazio, Sarri: "Assenza tifosi? La squadra si sta abituando. Con loro..."
04.03.2026
Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Lazio - Atalanta, Maurizio Sarri si è soffermato anche sull'assenza dei tifosi biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni:
"Tifosi? La squadra purtroppo si sta addirittura abituando a questo tipo di situazione nello stadio. Brutto a dirsi perché è veramente triste e anche stasera rimane la sensazione che se erano 45mila si poteva portare a casa”.
