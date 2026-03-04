Lazio, Marusic a Mediaset: “Diamo tutto per andare in finale”
04.03.2026 20:40 di Saverio Cucina Twitter: @@19saverio87
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Atalanta, primo atto della semifinale di Coppa Italia, Adam Marusic ha espresso il proprio punto di vista sulla gara ai microfoni di Mediaset: "Siamo consapevoli che sarà una partita molto importante, oggi si giocano 90 minuti ma ce ne saranno altri 90 ancora. Oggi dobbiamo dare tutto per andare in finale. I tifosi? Sicuramente è una situazione molto dolorosa per noi, ma dobbiamo rispettare la scelta dei tifosi. Noi daremo tutto per questa maglia e per dare una soddisfazioni ai nostri tifosi".