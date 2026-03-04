Lazio, Casiraghi compie gli anni: gli auguri della società
04.03.2026 14:30 di Christian Gugliotta
Pierluigi Casiraghi compie 57 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha rivolto i propri auguri all'ex attaccante biancoceleste attraverso una nota diffusa sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato:
"Spegne oggi 57 candeline Pierluigi Casiraghi. L’ex attaccante biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 1993 al 1998. Nella Capitale, Pierluigi ha collezionato 188 presenze e 56 gol. Per lui, anche 44 gettoni e 13 reti con la Nazionale. Con la Lazio, ha conquistato una Coppa Italia nel 1998".
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.