Lazio, Sarri: "Atalanta? Fabiani ha detto che bisogna accettare ogni risultato"
03.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In conferenza stampa, prima della gara contro l'Atalanta di Coppa Italia, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del rapporto con la società, in particolare con il diesse Fabiani, e sulle prospettive per la semifinale d'andata. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Se manca pazienza all'interno? Ho parlato col ds mezzora fa, ha detto che bisogna accettare qualsiasi risultato. Non siamo andati oltre a questo, quindi non mi riferivo all’interno".
