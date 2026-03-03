Lazio, Rambaudi: "La società deve esonerare Sarri se pensa che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare le possibili scelte in vista dell'Atalanta e, più in generale, la situazione complicata in casa biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Se la società pensa che il problema sia Sarri, lo deve esonerare. Purtroppo, ripeto, siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Intanto squadra e staff devono lavorare, pedalare; la situazione è difficile, ma la Lazio non è peggio di tante squadre che sono lì con lei in classifica".

"Secondo me è importante che intervenga l’ambiente, come sta facendo. In questo finale di campionato la mentalità deve essere quella di tirare fuori il meglio: fare bene domani potrebbe darti uno slancio".

"Se sta bene, scelgo Maldini. In mezzo al campo giocherà, immagino, Dele-Bashiru. Dietro a sinistra Tavares, che può essere un fattore; anche quando è entrato domenica, in 10′, ha creato due campanelli dall’allarme agli avversari con le sue progressioni. Domani sera non devi essere passivo; devi essere propositivo e coraggioso".