Lazio, settimana anomala per Sarri: il programma tra Coppa Italia e Serie A
RASSEGNA STAMPA - Una settimana anomala di allenamenti. Maurizio Sarri ha programmato i vari step che porteranno alla sua Lazio ad affrontare i prossimi impegni tra Coppa Italia e Serie A. Nel mirino il rientro degli infortunati e le prove tattiche per cercare la rivincita su Palladino.
Si deciderà già da oggi fa sapere il Corriere dello Sport, la Lazo anti Atalanta. Sarri ha ancora a disposizione l'allenamento di questo pomeriggio, poi gli rimarrà solo l'ultimissima sgambata di domani mattina, più per sciogliere i muscoli che per scegliere le pedine.
La rifinitura verrà svolta alle 16. La rosa, una volta messi da parte gli sforzi di Coppa, effettuerà lo scarico giovedì mattina per poi avere venerdì come giornata di riposo. Sabato e domenica pomeriggio invece, i due allenamenti per ricaricarsi e affrontare il Sassuolo.