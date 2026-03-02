Tottenham, Tudor nei guai: rischia una sanzione dalla FA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Tudor sulla panchina del Tottenham non è iniziata nel migliore dei modi. L'ex tecnico, tra le altre, della Lazio da quando è sulla panchina Spurs ha incassato due sconfitte, prima con l'Arsenal e poi col Fulham. Quest'ultima rischia di avere delle ripercussioni gravi sul tecnico che nel dopogara si è lasciato andare ad alcuni commenti non proprio lusinghieri nei confronti del direttore di gara.

La rabbia del croato non era rivolta solo al fischietto, ma anche a un giocatore avversario: Raul Jimenez per un fallo commesso ai danni di Dragusin sull'azione che ha portato al vantaggio degli avversari. "Non stava pensando alla palla, stava pensando a come barare" è l'espressione con cui avrebbe commentato l'azione.

Secondo la stampa inglese, Tudor rischierebbe sanzioni da parte della FA perché le sue dichiarazioni sembrerebbero violare delle norme disciplinari e in particolare, quelle riguardanti la condotta impropria, il linguaggio offensivo o le azioni che screditano il gioco. Al momento però, la FA non si è espressa.

