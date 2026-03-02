Atalanta, Palladino verso la Lazio: due big lavorano a parte
02.03.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alle spalle il ko contro il Sassuolo. L’Atalanta di Palladino è tornata in campo per allenarsi in vista della semifinale d’andata della Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì 4 marzo.
Lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro la squadra di Grosso e seduta completa invece per gli altri calciatori.
Lavoro differenziato per Raspadori e De Ketelaere, solo terapie per Ederson. La Dea tornerà in campo nel pomeriggio di martedì.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide