Lazio, i convocati di Sarri per il Torino: out Maldini, Basic, Gila e non solo
28.02.2026 18:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Assenti Gila, Hysaj, Basic, Rovella e Maldini; torna a disposizione invece Lazzari. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.