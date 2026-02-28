Lazio, i convocati di Sarri per il Torino: out Maldini, Basic, Gila e non solo

28.02.2026 18:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Assenti Gila, Hysaj, Basic, Rovella e Maldini; torna a disposizione invece Lazzari. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.