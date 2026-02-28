FORMELLO - Lazio, Sarri sfida il Torino: Ratkov in pole, dubbio sul terzino
FORMELLO - A Torino senza Maldini. Un problema alla caviglia ha fermato il figlio d'arte, rimasto a Roma in vista della Coppa Italia. In pole per sostituirlo al centro dell'attacco c'è Ratkov, che fin qui ha giocato solo una volta dall'inizio (contro il Como). Più indietro c'è Dia, recuperato dalla febbre degli ultimi giorni. Nel resto del tridente non sono previsti altri cambi, con Isaksen ancora a destra e Zaccagni a sinistra.
A centrocampo non ci sarà Basic, ora in dubbio anche per l'Atalanta. Può spuntarla nuovamente Belahyane su Dele-Bashiru, più staccato nel ballottaggio. Pochi dubbi sul resto del terzetto, con Cataldi che tornerà titolare in regia e Taylor a fare l'altra mezzala. È out pure Rovella, che ne avrà per due mesi dopo l'operazione per la frattura della clavicola destra.
Il grande dubbio in difesa riguarda il terzino sinistro. Possibile staffetta in vista di mercoledì: Sarri potrebbe scegliere Pellegrini a Torino e Nuno Tavares mercoledì. Al centro invece mancherà ancora Gila, che tornerà in Coppa Italia. Di fianco a Romagnoli quindi è atteso ancora Provstgaard, con Marusic a destra. Recuperato Lazzari per la panchina, out invece Hysaj. Provedel ovviamente sarà in porta.
PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.