Lazio, Basic e Gila ancora out: entrambi puntano l’Atalanta in Coppa
RASSEGNA STAMPA - Di nuovo fermi. Gila e Basic resteranno a Roma: salteranno la prossima gara contro il Torino per essere pronti in Coppa Italia, come riportato da Il Corriere dello Sport. Nessun rischio, la partita più importante è quella contro l’Atalanta di mercoledì. Per questo domenica saranno out, ma pochi giorni dopo torneranno a disposizione di Sarri.
Entrambi non si sono ancora rivisti in gruppo, hanno lavorato solo a parte mentre il resto della squadra sta portando avanti le prove tattiche per sfidare i granata. Il loro ritorno è previsto per la prossima settimana: da lunedì il tecnico inizierà a fare le sue valutazioni per l’undici titolare contro i nerazzurri. Da chiarire soprattutto le condizioni di Basic, il suo impiego dipenderà dalle sue sensazioni dopo il lungo periodo ai box.