Lazio, non solo la lettera a Lotito: si punta a una conferenza alla Camera

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La petizione non si ferma. La lettera al presidente Lotito di Alberto Ciapparoni e Federico Marconi ha raggiunto un risultato impressionante, arrivando a 45mila firme. “Ci siamo contattati sui social, abbiamo fatto una chiaccherata per capire se potevamo fare qualcosa per cercare di smuovere la situazione”, ha raccontato Ciapparoni a Il Foglio.

Ora i due giornalisti puntano a una conferenza stampa nei palazzi romani della politica. Ma per farlo serve un deputato e al momento nessuno ha accolto la richiesta: “Ci piacerebbe fare una conferenza stampa nei palazzi romani della politica, ma abbiamo riscontrato più di qualche difficoltà, come i regolamenti parlamentari prevedono che per prenotare una sala della Camera la richiesta debba partire da un deputato, ma nessuno al momento si è reso disponibile. In ogni caso ci sono anche altre idee in cantiere”, ha continuato.

Dalla società al momento è arrivata solo una risposta, ovvero un video pubblicato sui canali ufficiali dove si provava a smentire la veridicità delle firme digitali: "La piattaforma è usata da oltre mezzo miliardo di persone in tutto il mondo, anche per tematiche molto più importanti del calcio e quindi ha dei suoi parametri di controllo e di riferimento che impediscono di firmare due volte con lo stesso account, ad esempio", ha spiegato e concluso Ciapparoni.