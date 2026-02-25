Torino, continua la contestazione dei tifosi. Il messaggio: "Tutti fuori!"
25.02.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non si placa la contestazione in casa Torino. I tifosi, esasperati dai risultati della squadra e dalla gestione del presidente Cairo, hanno esposto uno striscione all'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino. "TUTTI FUORI!", si legge, come riportato da Tuttomercatoweb.com. E alla prossima giornata di campionato D'Aversa (che ha preso il posto di Baroni in panchina) sfiderà la Lazio di Sarri.
Andrea Castellano
