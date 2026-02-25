Lazio, Cardone: "Differenziato per Gila e Basic, saranno titolari in Coppa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è soffermato sulle condizioni di Gila e Basic in vista della sfida contro il Torino, tornando anche sulla questione stadio Flaminio. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Flaminio necessita di tempi. Ora si parla di una ristrutturazione, necessaria, completa; io sapevo che la priorità fosse quella relativa alla tettoia. Ad ogni modo, le tempiste sono lunghe".

"Le parole di Cairo? Da un anno aspetta la proposta: ha ribadito ieri che il Torino è in vendita. Il Napoli e la Fiorentina sono ripartiti da zero, ma non devono confrontarsi con una realtà come questa di Roma. All’epoca Lotito fece uno dei primi errori con la tifoseria: chiese la loro mano e la ottenne, poi i rapporti cambiarono".

"Infermeria Lazio? Gila e Basic ieri hanno svolto differenziato, penso che lo spagnolo possa essere già convocato per Torino: la situazione del croato è da capire. Me li aspetto titolari entrambi per la semifinale di andata di Coppa Italia”.