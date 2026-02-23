Lotito nel mirino anche negli USA: "La Lazio è un club storico! I tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Claudio Lotito è ormai da settimane nell'occhio del ciclone. Se non da mesi. Una polemica dopo l'altra, alle quale si susseguono voci su un'eventuale cessione della società e il malcontento dei tifosi che non accenna a placarsi. La protesta dei tifosi, i quali diserteranno lo stadio anche in occasione dell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta, ha fatto ancora più rumore e tutto ciò che sta accadendo intorno al mondo Lazio è arrivato anche negli Stati Uniti.

Negli studi di CBS Sports Golazo, uno dei programmi a tema calcistico più seguiti e importanti al mondo, la situazione biancoceleste è finita sul tavolo ed è stata al centro di una discussione forte e con una conclusione netta: ciò che sta accadendo è evidente anche dall'esterno, la reazione dei tifosi è più che comprensibile e di questo passo la Lazio rischia di sprofondare sempre più nella mediocrità.

I protagonisti di questa discussione sono Mike Grella, ex calciatore statunitense, e Marco Messina. Di seguito le parole di Grella: "Nella Lazio l'atmosfera è un po' stantia, si respira un po' di negatività. La Lazio oggi che cosa è? Oggi non siamo sicuri di cosa sia. Cosa vogliono ottenere? Sono in mezzo al nulla, a metà classifica. Stanno perdendo giocatori, non ne stanno ingaggiando altri. Lo stile di calcio di Sarri si è ridotto al cercare di rimanere compatti e difendere. Non ci sono giocatori in grado di segnare. Quindi è una situazione davvero difficile quella in cui si trovano Sarri e i giocatori. E lo capisco, capisco i tifosi".

In seguito, Messina fa eco al suo collega in studio e continua: "Hanno tutto il diritto di farlo, perché questo è l'unico modo in cui possono davvero far sentire la loro voce alla proprietà. Mi dispiace per i giocatori e per Sarri. I giocatori non hanno scelto questa situazione, non possono farci niente se Lotito li ingaggia o li vende. Lotito è stato definito "Il tirchio" da molti tifosi della Lazio per come gestisce il club, non spende mai più di una certa cifra e vende per importi elevati. I tifosi della Lazio hanno molte ambizioni. Questo è un club storico, ha vinto dei trofei in passato e i tifosi hanno la sensazione che con l'attuale proprietà e il modo in cui viene gestito il club stia scivolando verso la mediocrità di metà classifica, e pensano che questo sia l'unico modo per far passare il messaggio. Non è contro i giocatori o contro Sarri, è contro la proprietà della Lazio".