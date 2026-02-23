Lazio | Provstgaard con vista Mondiale: la Danimarca punta su di lui
RASSEGNA STAMPA - Da mr. nessuno a possibile eroe in patria. Oliver Provstgaard sta acquisendo sempre più consensi, sta giocando con una certa costanza nelle ultime settimane e nonostante la Lazio non brilli per risultati, il danese è sempre uno dei migliori.
La gara giocata a Cagliari, infatti, è stata la quarta consecutiva giocata da titolare in Serie A. Nel complesso, mister Sarri lo ha già impiegato in 14 occasioni nel corso di questa stagione (6 complessivamente dal primo minuto). Quel poco minutaggio avuto ha però acceso i riflettori su di lui.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Provstgaard avrebbe attirato le attenzioni della Danimarca. Le ottime prestazioni starebbero spingendo il ct Riemer a dargli spazio in Nazionale e inserirlo nella lista dei convocati per la prossima sosta delle nazionali a marzo, quella in cui, proprio come l'Italia, gli scandinavi si giocheranno ai playoff con la Macedonia del Nord (ed eventualmente la finale contro la vincente tra Repubblica Ceca e Irlanda) le ultime possibilità di qualificarsi ai prossimi Mondiali. Per Oliver, sarebbe la prima volta.