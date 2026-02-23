Lazio | Dai tempi di Klose e Immobile manca un vero numero 9. E a giugno...
RASSEGNA STAMPA - Senza un vero centravanti, dopo lo 0-0 di Cagliari la Lazio rischia di scivolare ancora: dal nono posto può scendere al decimo, tutto dipende da Bologna-Udinese. Dopo Miroslav Klose e Ciro Immobile, l’attacco biancoceleste è diventato un continuo alternarsi di punte, vere o adattate, senza mai trovare un punto di riferimento stabile.
Proprio per questo, guardando al futuro serviranno scelte pesanti. Maldini è in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni legato all’Europa League; Ratkov è costato 13 milioni; Dia sarà riscattato a giugno per 11; Noslin pesa per circa 16 milioni.
La società ha scommesso sul serbo, ma con Sarri non gioca. Come scrive il Corriere dello Sport, a giugno toccherà a Lotito e Fabiani scegliere ancora una volta: cambiare la squadra o cambiare l’allenatore. Un bivio già visto, con risposte che, alla Lazio, sembrano sempre le stesse.