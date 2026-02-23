Lazio, un altro Olimpico deserto: circa 28mila abbonati non entreranno
RASSEGNA STAMPA - Mentre la petizione su Change.org intitolata “Lettera al presidente Lotito” ha ormai sfiorato quota 45.000 firme (44.913 fino a ieri sera), c’è un altro dato, altrettanto chiaro e difficilmente contestabile, che impone una riflessione profonda.
Su 29.918 abbonati della Lazio per questa stagione, come riporta il Corriere dello Sport, circa 28mila hanno deciso di non esercitare il diritto di prelazione per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo allo Stadio Olimpico. C’è ancora tempo fino a stasera, ma difficilmente il dato subirà variazioni significative.
Dopo aver disertato le gare di campionato contro Genoa e Atalanta, i tifosi replicheranno anche per il primo atto della semifinale di Coppa Italia, ancora una volta contro i nerazzurri. Dalle 10 di venerdì 27 febbraio, con l’apertura della vendita libera dei posti rimasti a prezzi maggiorati, si capirà se anche i non abbonati seguiranno la stessa linea. Il dato definitivo sulle presenze si conoscerà solo all’inizio della prossima settimana.