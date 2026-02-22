Serie A, Cremonese travolta all'Olimpico: la Roma aggancia il terzo posto
22.02.2026 22:40 di Christian Gugliotta
La Roma batte 3-0 la Cremonese all'Olimpico e continua a inseguire un posto in Champions League. Dopo aver concluso il primo tempo in parità senza riuscire a scardinare lo 0-0, la squadra di Gasperini passa intorno all'ora di gioco grazie alla rete su calcio d'angolo di Cristante.
Al 77', sempre da corner, N'Dicka realizza il gol del raddoppio, seguito poco dopo dal tris firmato Pisilli che chiude la gara. I giallorossi, così, staccano di quattro lunghezze la Juventus quinta in classifica, agganciando il Napoli al terzo posto con 50 punti.
