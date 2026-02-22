Cagliari - Lazio, Pellegrini in sofferenza: le sue pagelle dei quotidiani
22.02.2026 09:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Il duello sulla corsia di sinistra tra Luca Pellegrini e Marco Palestra è stato decisamente perso dal terzino biancoceleste, apparso in grande difficoltà contro il classe 2005 rossoblù. L'ex Atalanta gli è sfuggito praticamente sempre grazie alla sua grande velocità, costringendolo a rincorrere e a spendere un giallo sul finale di primo tempo. L'esterno della Lazio, inoltre, è disattento e si perde Adopo su una delle occasioni più pericolose capitate al Cagliari. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Pellegrini 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Pellegrini 5
IL MESSAGGERO - Pellegrini 4.5.
CORRIERE DELLA SERA - Pellegrini 5.
