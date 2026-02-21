Lazio | Pignataro e il legame con Cronache di Spogliatoio: cosa sta succedendo

La notizia lanciata nelle scorse ore da Cronache di Spogliatoio ha avvicinato Andrea Pignataro alla Lazio. Attraverso i propri profili social, la redazione ha parlato di due offerte arrivate a Lotito per la cessione del club: una dal Qatar e una proprio dall'imprenditore più ricco d'Italia. Per entrambe, però, si va verso il rifiuto da parte dell'attuale presidente biancoceleste.

In questa vicenda, però, c'è un filo rosso che lega Andrea Pignataro e Cronache di Spogliatoio. Come riportato in diretta nella trasmissione 'Incondizionatamente Lazio' su Radio Laziale e dalla pagina Instagram @pallaocampo, infatti, solo a gennaio 2026 la testata online è stata acquistata dalla società Be Water, fondata e gestita da Guido Maria Brera. Quest'ultimo è co-fondatore del gruppo Kairos, che fino al 2020 è stato azionista di minoranza di ION.

Qui convergono tutti i punti. Il gruppo ION, colosso internazionale nella fornitura di software per banche, è stato fondato ed è attualmente gestito proprio da Andrea Pignataro. L'imprenditore bolognese è stato quindi socio di Guido Maria Brera, che ora è proprietario di Cronache di Spogliatoio.

Come ancora raccontato in diretta nella trasmissione 'Incondizionatamente Lazio' su Radio Laziale e scritto dalla pagina Instagram @pallaocampo, dal testo della notizia lanciata dalla redazione online ("si va verso il rifiuto della proposta", "neanche Pignataro l'ha convinto") si evince che "le proposte sono ancora sul tavolo".