Lazio, il messaggio di Sarri alla squadra: "Più punti possibili in campionato!"
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri sembra un naufrago che prova ad aggrapparsi a ciò che resta. Senza il sostegno dei tifosi, guida una Lazio dentro un campionato che appare già chiuso, proiettata verso un futuro che forse è già alle spalle. L’unico possibile appiglio è la Coppa Italia, un salvagente fragile, tutt’altro che sicuro. Come scrive il Corriere dello Sport, Sarri da giorni ripete ai suoi un concetto: "Facciamo più punti possibili in campionato, dobbiamo arrivare alle sfide di Coppa pronti".
Il campionato deve diventare una palestra in vista della sfida con l’Atalanta, perché arrivarci scarichi sarebbe inutile. C’è poi un aspetto economico che la società non trascura: chiudere con un piazzamento dignitoso significa incassare qualcosa in più, visto che i premi sono a scalare in base alla posizione finale.
Inoltre, il piazzamento incide anche sulla prossima Coppa Italia: chiudere noni vorrebbe dire iniziare il percorso già ad agosto, stravolgendo la preparazione estiva, a meno di non vincere il trofeo.