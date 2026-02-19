Lazio, Lotito l'ha rifatto: i suoi collaboratori l'avevano avvisato, ma...

Alla fine Lotito si è liberato e ha parlato. E ancora una volta ha fatto infuriare i tifosi della Lazio alimentando la protesta, che andrà avanti anche nella prossima gara in casa contro l'Atalanta (semifinale di Coppa Italia). Sul finale dell'ultima conferenza stampa a Formello, infatti, il presidente ha preso parola sbottando come spesso è accaduto nel recente passato.

In realtà, la nuova strategia della società cercava di evitare proprio questo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli uomini di corte di Lotito, ovvero collaboratori e familiari, l'avevano avvisato e convinto a evitare discorsi a braccio, limitandosi a leggere solo un testo meditato e pacifico scritto in precedenza. Alla fine, però, il presidente si è lasciato andare comunque, scatenando nuovamente l'ira dei tifosi.