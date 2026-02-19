Lazio, Dimarco insidia Luis Alberto: il terzino prova a soffiargli il record
Federico Dimarco domina la classifica assist-man della Serie A. Il terzino dell'Inter ha toccato livelli formidabili, servendo 13 assist in appena 23 partite giocate e segnando perfino 5 gol. Numeri che gli permettono di diventare una vera e propria insidia per l'ex centrocampista della Lazio, Luis Alberto.
Il Mago, infatti, nella stagione 2019/2020 era riuscito a ritagliarsi il premio di miglior uomo assist in una singola stagione nella storia della Serie A. Al termine di quel campionato, infatti, Luis Alberto aveva servito la bellezza di 15 assist, due in più del terzino dell'Inter che, arrivando a quota 13, non solo eguaglia il dato registrato dallo stesso Gomez nella stagione 2017/2018 (già raggiunto dal Papu Gomez nel 19/20 e da Berardi nel 21/22), ma si porta a due assist di distanza dal miglior dato di sempre, con la possibilità concreta di soffiare lo scettro all'ex Lazio.