Champions League, un fallimento italiano. Henry: "Siete sorpresi?"
19.02.2026 13:45 di Simone Locusta
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Tre sconfitte su tre, un'andata dei Playoff da dimenticare per le italiane impegnate in Champions League. Inter, Atalanta e Juventus: nessuna si salva. In merito al fallimento dei tre club nella competizione, nonostante ci sia comunque una gara di ritorno da giocare, l'ex campione di Arsenal e Barcellona Thierry Henry si è espresso così negli studi di CBS Golazo:
"Siete sorpresi? È la situazione attuale del calcio italiano, sfortunatamente. Sia in casa che in trasferta. Le squadre italiane sono così certe di rimontare al ritorno?".
