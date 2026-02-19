Lazio | Mezzala, una poltrona per tre: Sarri ha un problema da risolvere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari, una sfida che si prospetta fondamentale per rialzare la testa e affrontare al meglio questo finale di stagione. Restano sole tredici giornate da affrontare, i biancocelesti non possono commettere troppi passi falsi ancora.

Il trend va invertito: la Lazio è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato, a Cagliari c'è solo un risultato disponibile per Sarri e i suoi. Lo stesso tecnico ha ancora dei nodi da sciogliere in vista del match. In particolare, a centrocampo sono poche le certezze su cui poter fare affidamento.

Kenneth Taylor è l'unico punto fermo, da quando è arrivato si è dimostrato affidabile e applicato, nonostante le sensazioni portino a pensare che il vero Taylor si metterà maggiormente in mostra dopo aver affrontato un periodo di adattamento al calcio italiano. A completare il reparto, la cabina di regia sarà affidata a uno tra Danilo Cataldi e Nicolò Rovella.

Il vero dubbio, però, riguarda la mezzala sinistra. Toma Basic sta recuperando dall'infortunio, ma mercoledì non ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Il croato dovrebbe rientrare tra i convocati per la trasferta in Sardegna, ancora è presto per sapere se potrà partire dall'inizio o a gara in corso. Più probabile, invece, che Sarri scelga di dar spazio a Fisayo Dele-Bashiru. Nelle retrovie scalpita Adrian Przyborek, il quale sogna l'esordio in maglia biancoceleste almeno a gara in corso. Si sta mettendo in mostra in allenamento, Sarri ne sta apprezzando le qualità, ma è ancora da sgrezzare. Soprattutto nel ruolo di mezzala.