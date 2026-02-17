Calciomercato Lazio | Contatti ancora vivi per Andrés Gomez: i dettagli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato è ormai chiuso da un paio di settimane, ma i movimenti in casa biancoceleste non si fermano. Dopo essere già stato accostato alla Lazio a gennaio, Andrés Gomez, esterno colombiano del Vasco da Gama, sarebbe ancora nel mirino del club capitolino, che starebbe mantenendo vivi i contatti.

A rilanciare la notizia, riportata da alcuni media brasiliani, è il Corriere dello Sport, che evidenzia come a far frenare una potenziale trattativa siano state le mancate cessioni nel reparto offensivo e la volontà di non cedere il giocatore del club verdeoro, convinto che il valore del classe 2003 potesse crescere ulteriormente nei mesi successivi. Il Vasco lo ha riscattato poche settimane fa dal Rennes per 4,5 milioni di euro con l'idea di valorizzarlo e chiudere una plusvalenza.

Parlando del ragazzo, Gomez è un esterno offensivo di piede destro, che può partire su entrambe le corsie sia per puntare l'uomo (nessuno ha più dribbling riusciti di lui nel campionato carioca) sia per accentrarsi e calciare. In questa stagione ha totalizzato un gol e due assist in 10 presenze, numeri non da capogiro, ma ha dimostrato di saper interpretare con velocità e intensità il ruolo di esterno.

Come detto, l'operazione non è mai decollata nell'ultima sessione di mercato, ma i dialoghi potrebbero riprendere in estate. Bisognerà chiarire quale sarà la valutazione che il Vasco farà del giocatore, ma, se la volontà fosse quella di monetizzare subito la Lazio, potrebbe tentare un assalto. Per farlo, però, i biancocelesti dovranno battere la concorrenza del Palmeiras e di eventuali altri club sudamericani ed europei.