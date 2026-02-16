Lazio, Zaccagni punta il Cagliari e corre verso il recupero: ecco come sta
RASSEGNA STAMPA - Ecco Zaccagni. Il suo rientro è sempre più vicino: come riportato da Il Corriere dello Sport, salvo sorprese tornerà ad allenarsi in gruppo in settimana e sarà tra i convocati per la sfida contro il Cagliari. Il capitano della Lazio ha già ripreso a correre in campo dopo l'infortunio rimediato alla vigilia della gara con il Genoa.
Il comunicato della società riportava una "lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome". Circa un mese di stop, e infatti la partita contro i rossoblù si disputerà a 23 giorni dal suo problema fisico. Le sue condizioni sono migliorate: verrà fatte le ultime valutazioni per escludere ogni pericolo di ricaduta, dopo di che tornerà in gruppo. Sarri con ogni probabilità potrà contare su di lui a sinistra già a partire da sabato.